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Зона Х | 3 тысячи жителей округа Оушен в американском штате эвакуированы из-за лесного пожара
14 часов назад
Зона Х
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