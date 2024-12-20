Зона Х | Белорус пытался провезти золотой велосипед через границу 20.12.2024

показать тайм-коды

Белорус, возвращаясь домой из Польши, пытался провезти золотой велосипед в буквальном смысле. Двухколесник оснащен деталями от ведущих мировых производителей из карбона, керамики и цветных металлов, покрышками от производителя шин для "Формулы-1". Рама и некоторые другие элементы покрыты сусальным золотом. Мужчину остановили, когда он проходил по "зеленому коридору" в пункте пропуска "Варшавский мост". Во время разбирательств белорус пояснил, что транспортное средство купил ранее в Минске по объявлению за 250 долларов, а в Польше его ремонтировал. Так это или нет, сейчас выясняется. Тем временем эксперты установили реальную стоимость велосипеда. С учетом комплектности и износа она составляет более 62 тыс. белорусских рублей.