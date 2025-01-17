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Зона Х | Более 600 человек пришлось эвакуировать из-за пожара из ТЦ "Силуэт" в Минске

17.01.2025

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Зона Х | Более 600 человек пришлось эвакуировать из-за пожара из ТЦ "Силуэт" в Минске