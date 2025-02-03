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Зона Х | Двое подростков получили по 10 лет лишения свободы за сбыт наркотиков

03.02.2025

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Зона Х | Двое подростков получили по 10 лет лишения свободы за сбыт наркотиков

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