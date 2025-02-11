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Зона Х | Минус 110 тыс. долларов за 10 дней - телефонные аферисты выманили все семейные сбережения

11.02.2025

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Зона Х | Минус 110 тыс. долларов за 10 дней - телефонные аферисты выманили все семейные сбережения

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