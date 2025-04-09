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Зона Х | Молодчик из Гомеля избил банкомат за то, что аппарат заблокировал карту09.04.2025
Зона Х | Четверо браконьеров задержаны в Минской области с внушительным арсеналом оружия10.04.2025
Зона Х | Внедорожник на льдине уплыл от хозяина из Магадана - в Японию09.04.2025
Зона Х | Необычный нарушитель. За рулем внедорожника оказался пес08.04.2025
Зона Х | Минчанка продала мобильный телефон и вложилась в ненастоящий БЕЛАЗ08.04.2025
Зона Х | Более полутонны мощного взрывчатого вещества обнаружили белорусские таможенники07.04.2025
Зона Х | В Кобрине 12-летний мальчик уговорил маму пойти на кражу04.04.2025
Зона Х | В Минске задержаны почти 40 членов мошеннического кол-центра03.04.2025
Зона Х | Гомельчанку задержали за распространение контента 18+03.04.2025
Зона Х | Житель Пинска осужден на 9 лет за убийство супруги02.04.2025
Зона Х | Минский вор в законе "Паштет" снова задержан в Беларуси02.04.2025
Зона Х | Как продавец одного из бобруйских магазинов брала деньги из кассы01.04.2025
Зона Х | В Молодечно обнаружили нелегально попавшего в Беларусь американца01.04.2025
Зона Х | Подробности аварии с автобусом, произошедшей в Минске в апреле 2024 года31.03.2025
Зона Х | В Минске выявлены продавцы насвая31.03.2025
Зона Х | В Беларусь экстрадирован участник банды Морозова, который скрывался за границей 20 лет28.03.2025
Зона Х | Задержан житель Брестского региона, напечатавший оружие на 3D-принтере27.03.2025
Зона Х | Минчанин стал жертвой аферистов на сайте знакомств27.03.2025
Зона Х | Житель Гродно похитил 42 килограмма конфет26.03.2025
Зона Х | Самая крупная партия электронных сигарет задержана в Минском районе25.03.2025
Зона Х | Молодчик из Гомеля избил банкомат за то, что аппарат заблокировал карту
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