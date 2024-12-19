Зона Х | Прогуливаясь с собачкой, прохожий прибрал к своим рукам чужую сумку 19.12.2024

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В Могилеве кража сумки попала в объектив камеры наблюдения. Сообщается, что ридикюль незадолго до инцидента на лавочке забыла женщина, которая присела отдохнуть, перед отправлением в путь. Уже через пару минут ее прибрал к рукам мужчина, вышедший на прогулку с собакой. За домом он достал всё ценное и забрал себе. Личность жулика была установлена. В отношении него возбуждено уголовное дела за кражу.