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Зона Х | Сотрудники ГАИ в Гомеле помогли оперативно доставить ребенка в больницу. Малыш задыхался
19.02.2025
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Зона Х | Сотрудники ГАИ в Гомеле помогли оперативно доставить ребенка в больницу. Малыш задыхался19.02.2025
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Зона Х | Сотрудники ГАИ в Гомеле помогли оперативно доставить ребенка в больницу. Малыш задыхался
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