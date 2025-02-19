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Зона Х | Сотрудники ГАИ в Гомеле помогли оперативно доставить ребенка в больницу. Малыш задыхался

19.02.2025

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Зона Х | Сотрудники ГАИ в Гомеле помогли оперативно доставить ребенка в больницу. Малыш задыхался

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