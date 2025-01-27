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Зона Х | Сразу три автомобиля столкнулись в Гомеле

27.01.2025

Сразу три автомобиля столкнулись в Гомеле. Водитель БМВ на перекрёстке протаранил Пежо, который собирался повернуть налево. От удара БМВ отбросило на встречную, где баварский седан протаранил Ситроен. Пятерых доставили в больницу.

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Зона Х | Сразу три автомобиля столкнулись в Гомеле

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