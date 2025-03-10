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Зона Х | В американском штате Пенсильвания самолёт рухнул на парковку около дома престарелых

10.03.2025

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Зона Х | В американском штате Пенсильвания самолёт рухнул на парковку около дома престарелых

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