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Зона Х | В Беларуси на границе с Литвой задержана группа нарушителей с аэростатами

13.01.2025

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Зона Х | В Беларуси на границе с Литвой задержана группа нарушителей с аэростатами