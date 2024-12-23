Зона Х | В Брагинском районе волк напал на людей 23.12.2024

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В Брагинском районе волк напал на людей, на помощь пришли милиционеры. Инцидент произошел в минувшую субботу в деревне Гдень. По подворьям бегал волк, бросался на собак и успел загрызть двух животных. На сообщение от местных приехал участковый и оперативные дежурные. Когда милиционеры были на месте, то волк сразу бросился на них. С учетом реальной угрозы, сотрудникам пришлось применить оружие. Волк ликвидирован. Никто из людей не пострадал.