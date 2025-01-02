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Зона Х | В ночном клубе в Нью-Йорке произошла стрельба - ранения получили по меньшей мере 13 человек

02.01.2025

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Зона Х | В ночном клубе в Нью-Йорке произошла стрельба - ранения получили по меньшей мере 13 человек