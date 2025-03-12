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Зона Х | В Новогрудском районе пенсионер получил смертельные ожоги при сжигании травы на кладбище

12.03.2025

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Зона Х | В Новогрудском районе пенсионер получил смертельные ожоги при сжигании травы на кладбище

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