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Арена | 12.12.2024
12.12.2024
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Арена | 12.12.202412.12.2024
Арена | 09.12.202409.12.2024
Арена | 05.12.202405.12.2024
Арена | 02.12.202402.12.2024
Арена | 28.11.202428.11.2024
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Полесское дерби белорусского хоккея21.11.2024
Пулевая стрельба18.11.2024
Перчинка отечественного хоккея14.11.2024
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Битва гигантов: на Чижовка-Арене сыграли Юность и Металлург04.11.2024
Хоккей | Андрей Михалёв о главном31.10.2024
Чемпион с приставкой "СУПЕР"28.10.2024
Каратэ в каждом из них24.10.2024
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Зимний сезон по биатлону вот-вот стартует в Ханты-Мансийске17.10.2024
Хоккей: большая тренировка для юных дам14.10.2024
Сборная Беларуси по пляжному футболу продолжает борьбу в рамках европейской квалификации10.10.2024
Паралимпийские игры в Париже - история!07.10.2024