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День спорта: Андрей Василевич о белорусском футболе
26.11.2024
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День спорта: Андрей Василевич о белорусском футболе26.11.2024
День спорта | Беларусь проиграла России - 21:43 в товарищеском матче по гандболу27.11.2024
Анна Соло - победительница масс‑старта на этапе Кубка Содружества в Ханты‑Мансийске24.11.2024
Анастасия Лопато о матче против бывшей команды21.11.2024
Рафаэль Надаль провел заключительный матч в карьере20.11.2024
Сборная Беларуси лишилась шансов на борьбу за повышение в Лиге Наций УЕФА19.11.2024
Янник Синнер стал победителем состязаний на итоговом турнире ATP-202418.11.2024
ХК "Динами-Минск" сильнее "Витязя"16.11.2024
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Молодежная единая лига ВТБ. "Минск" провел первую домашнюю встречу14.11.2024
Футбол. Отборочный раунд Чемпионата Европы U-1913.11.2024
Футбол | Перенос матчей минского "Динамо"13.11.2024
"Неман" взял верх над "Авиатором" в Экстралиге12.11.2024
Карлос Алос продолжит возглавлять национальную команду страны11.11.2024
Биатлонистка Анна Сола выиграла гонку с раздельного старта11.11.2024
Самбо. Медали белорусов на чемпионате мира10.11.2024
Футбол. Чемпионат Беларуси. 28-й тур09.11.2024
В Могилеве стартовал турнир по гандболу08.11.2024
Сборная Беларуси по плаванию продолжает подготовку к старту в Будапеште07.11.2024
Минск принимает Кубок Президентского спортивного клуба06.11.2024