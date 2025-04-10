3.64 BYN
3.14 BYN
3.47 BYN
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Фактор силы | 10.04.202510.04.2025
Фактор силы | 27.03.202528.03.2025
Фактор силы | 27.02.202527.02.2025
Фактор силы | 13.02.202513.02.2025
Фактор силы | 30.01.202530.01.2025
Фактор силы | 17.01.202517.01.2025
Фактор силы | 26.12.2426.12.2024
Фактор силы | 19.12.202419.12.2024
Фактор силы | 12.12.202413.12.2024
Фактор силы | 05.12.202405.12.2024
Фактор силы | 28.11.202428.11.2024
История самбо на чемпионате мира в Казахстане | Белорусский успех14.11.2024
Международный турнир по вольной борьбе памяти А.Медведя31.10.2024
Первое знакомство на зарубежном турнире по Вовинам Вьет Во Дао17.10.2024
Борцы вольного стиля готовятся к участию в Мемориале Коркина03.10.2024
Каратэ как путь к здоровью | Белорусский рэгби28.04.2023
Открытый Кубок России по восточным единоборствам02.04.2023
Каратэ. Международный турнир "Belarus Open"18.03.2023
Фактор Силы 02.03.202303.03.2023
Вольная борьба17.02.2023
Фактор силы | 10.04.2025
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