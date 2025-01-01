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Между прочим | Белорусской теннисной федерации - 30 лет! Церемония подведения итогов года

01.01.2025

Белорусская теннисная федерация минувший 2024 провела яркой церемонией подведения итогов года, где помимо награждения самых заслуженных, вспомнили главные победы за последние 30 лет! Ведь именно в 2024 году БТФ отпраздновала 30-летие со дня основания! "Между прочим" поздравили федерацию!

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Между прочим | Белорусской теннисной федерации - 30 лет! Церемония подведения итогов года