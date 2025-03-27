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Между прочим | Кубок Президента 2024/25. Старт 1/2 финала

27.03.2025

У белорусских хоккейных болельщиков, экспертов и специалистов началась горячая пора! Как успеть поддерживать любимые команды и в плей-офф КХЛ - конечно же, речь о "Динамо-Минск", которое сегодня стартует в первом раунде против ЦСКА, - и в Кубке Президента, где за выход в финал борются "Юность-Динамо-Молодечно" и "Витебск-Гомель". "Между прочим" посетили матч-открытие полуфинальной серии на "Чижовка-Арене"!

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Между прочим | Кубок Президента 2024/25. Старт 1/2 финала

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