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Между прочим | Матч Звезд КХЛ 2025 в Новосибирске

08.03.2025

В Континентальной хоккейной лиге близится к завершению самый длинный регулярный сезон за всю историю турнира! А "Матч Звезд КХЛ" как всегда послужил приятным бонусом для участников и заслуженной паузой для всех тех, кто не попал в почетный ростер участников! В этом году "Матч Звезд КХЛ" прошёл в Новосибирске. Его яркое закулисье, весёлые раздевалки игроков, работа журналистов - всё это в новом выпуске "Между прочим".

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Между прочим | Матч Звезд КХЛ 2025 в Новосибирске

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