3.58 BYN
3.23 BYN
3.49 BYN
Между прочим | Матч Звезд КХЛ 2025 в Новосибирске
08.03.2025
В Континентальной хоккейной лиге близится к завершению самый длинный регулярный сезон за всю историю турнира! А "Матч Звезд КХЛ" как всегда послужил приятным бонусом для участников и заслуженной паузой для всех тех, кто не попал в почетный ростер участников! В этом году "Матч Звезд КХЛ" прошёл в Новосибирске. Его яркое закулисье, весёлые раздевалки игроков, работа журналистов - всё это в новом выпуске "Между прочим".
Выпуски
20 видео
Между прочим | Матч Звезд КХЛ 2025 в Новосибирске08.03.2025
Между прочим | Белорусской теннисной федерации - 30 лет! Церемония подведения итогов года01.01.2025
Между прочим | Сотрудники СМИ на матче ХК "Динамо-Минск" во Всемирный день информации26.12.2024
Между прочим | "Золотая ракетка-2024" уже история! Национальный командный турнир среди детей18.12.2024
Между прочим | Как прошел международный танцевальный турнир Alliance Trophy 202411.12.2024
Между прочим | “Кубок Пятого канала” по бильярдному спорту04.12.2024
Между прочим | Минский СКА и московский ЦСКА сыграли в гандбольной СЕХА-лиге27.11.2024
Между прочим | Эффектно и по-спортивному стильно - это о новой ливрее Belavia и ХК "Динамо-Минск"!21.11.2024
Между прочим | Олимпийские мамы30.10.2024
Между прочим | Minsk Golf InterClub 202424.10.2024
Между прочим | Женский хоккейный уикенд16.10.2024
Между прочим | Хоккейный Сочи10.10.2024
Между прочим | Батуты в СПБ02.10.2024
Между прочим | Viva Kola Art 202426.09.2024
Между прочим - олимпийский день - 202418.09.2024
Между прочим | Смоленск встречает Экстралигу12.09.2024
Между прочим | В гостях у ХК "Брест"05.09.2024
Между прочим | Кубок Егора Шаранговича22.08.2024
Между прочим | О "летнем" хоккее с ХК "Динамо-Минск"16.08.2024
Между прочим | О спартакиаде "Здоровье" среди сотрудников СМИ08.08.2024
Между прочим | Матч Звезд КХЛ 2025 в Новосибирске
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a58007c6-48b0-4527-aec0-6589d067fc96/conversions/313d9c71-789b-4094-8a09-2369f2096769-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a58007c6-48b0-4527-aec0-6589d067fc96/conversions/313d9c71-789b-4094-8a09-2369f2096769-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a58007c6-48b0-4527-aec0-6589d067fc96/conversions/313d9c71-789b-4094-8a09-2369f2096769-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a58007c6-48b0-4527-aec0-6589d067fc96/conversions/313d9c71-789b-4094-8a09-2369f2096769-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byВ Континентальной хоккейной лиге близится к завершению самый длинный регулярный сезон за всю историю турнира! А "Матч Звезд КХЛ" как всегда послужил приятным бонусом для участников и заслуженной паузой для всех тех, кто не попал в почетный ростер участников! В этом году "Матч Звезд КХЛ" прошёл в Новосибирске. Его яркое закулисье, весёлые раздевалки игроков, работа журналистов - всё это в новом выпуске "Между прочим".