Между прочим | Сотрудники СМИ на матче ХК "Динамо-Минск" во Всемирный день информации 26.12.2024

Минское хоккейное «Динамо» продолжает свой путь к плей-офф КХЛ, а отдел маркетинга и пресс-служба клуба продолжают приятно удивлять болельщиков «Динамо» тематическими домашними матчами, без которых мы уже и не представляем встречи на «Минск-Арена»! Во Всемирный день информации на матче "Динамо-Минск" - "Трактор", героями стали сотрудники СМИ! И теперь пришла наша очередь делиться впечатлениями.