Всего лишь семь поединков в регулярном сезоне КХЛ осталось отыграть "Динамо-Минск". "Бело-синие" проводят феноменальный соревновательный год - бьются рекорды, устанавливаются достижения как командные, так и личные. "Зубры" давно гарантировали себе плей-офф Кубка Гагарина и сейчас серьёзно настраиваются на важнейшую часть чемпионата. Новый выпуск проекта "Шумел Камыш" посвящен флагману отечественного хоккея. Кристина отправилась на "Минск-Арену", чтобы засвидетельствовать очередной аншлаг на трибунах и узнать о готовности всех причастных к битвам на выбывание. В этой серии вы узнаете: - В каких компонентах "столичным" ещё нужно добавить? - Что планируется отделом маркетинга "бело-синих" для нокаут-раунда? - Заряжены ли фанаты быть в одном звене с командой?

"Динамо-Минск": готовность к плей-офф КХЛ

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