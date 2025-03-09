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"Динамо-Минск": готовность к плей-офф КХЛ
09.03.2025
Всего лишь семь поединков в регулярном сезоне КХЛ осталось отыграть "Динамо-Минск". "Бело-синие" проводят феноменальный соревновательный год - бьются рекорды, устанавливаются достижения как командные, так и личные. "Зубры" давно гарантировали себе плей-офф Кубка Гагарина и сейчас серьёзно настраиваются на важнейшую часть чемпионата. Новый выпуск проекта "Шумел Камыш" посвящен флагману отечественного хоккея. Кристина отправилась на "Минск-Арену", чтобы засвидетельствовать очередной аншлаг на трибунах и узнать о готовности всех причастных к битвам на выбывание. В этой серии вы узнаете: - В каких компонентах "столичным" ещё нужно добавить? - Что планируется отделом маркетинга "бело-синих" для нокаут-раунда? - Заряжены ли фанаты быть в одном звене с командой?
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"Динамо-Минск": готовность к плей-офф КХЛ
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