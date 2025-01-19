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"Динамо-Молодечно": большой ли путь прошли "зубры" и был ли он хорошим?
19.01.2025
До финиша регулярного сезона нашей любимой Экстралиги остается совсем ничего — чуть более месяца. 25-го февраля мы все будем знать: кто готовится к плей-офф, кто продолжит битву в плей-ин, а кто вообще остаётся без кубковой весны. И это значит, что борьба в гладком чемпионате обостряется максимально. Такой плотности в турнирной таблице белорусское первенство отродясь не видывало! В текущем сезоне уже удивило "Динамо-Молодечно". Этот коллектив "попил крови" многим лидерам и сейчас стремиться превзойти свои же собственные достижения. К слову, клуб в прошлом году отметил 10-летний юбилей. В новом выпуске проекта "Шумел Камыш" Кристина отправилась в Молодечно. В этой серии вы узнаете: - Большой ли путь прошли "зубры" и был ли он хорошим? - Популярен ли хоккей у жителей "Города солнца"? - Как развлекают зрителей в "Спортивно-зрелищном комплексе"? - Какие цели и задачи стоят перед "бело-синими"? - Кто главный красавчик в команде? А еще вас ожидает любимая рубрика! Мы повесили микрофоны на тренеров и игроков и подслушали, что творилось на лавке и на льду.
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