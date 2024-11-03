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Динамо-Шинник в молодёжной хоккейной лиге. Что помогает Шиннику быть первыми?
03.11.2024
В очередной серии проекта "Шумел Камыш" Кристина отправится в Бобруйск, где уже несколько сезонов кряду Динамо-Шинник выступает в Молодёжной хоккейной лиге. К слову, ребята, одни из лидеров Серебряного дивизиона Западной конференции на данный момент. Что помогает Шиннику быть первыми? Ответ: сплоченность коллектива! И жесткие правила в раздевалке. В выпуске мы покажем сколько и за что "бобры" платят. А еще окажемся на ретро-матче и показимся фанатской любви к "черно-голубым".
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