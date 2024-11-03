Динамо-Шинник в молодёжной хоккейной лиге. Что помогает Шиннику быть первыми? 03.11.2024

В очередной серии проекта "Шумел Камыш" Кристина отправится в Бобруйск, где уже несколько сезонов кряду Динамо-Шинник выступает в Молодёжной хоккейной лиге. К слову, ребята, одни из лидеров Серебряного дивизиона Западной конференции на данный момент. Что помогает Шиннику быть первыми? Ответ: сплоченность коллектива! И жесткие правила в раздевалке. В выпуске мы покажем сколько и за что "бобры" платят. А еще окажемся на ретро-матче и показимся фанатской любви к "черно-голубым".