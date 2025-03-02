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Global Girls Game: истории юных хоккеисток, стремящихся к победе!
02.03.2025
Что происходит, когда девочки берут в руки клюшки? В новом выпуске проекта "Шумел Камыш" Кристина отправилась на Global Girls Game, чтобы узнать, как в Беларуси развивается женский хоккей! - Как изменилось отношение тренеров к девушкам в спорте? - Сколько юных хоккеисток сейчас участвуют в соревнованиях? - Какие эмоции переживают участницы перед матчем?
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Global Girls Game: истории юных хоккеисток, стремящихся к победе!02.03.2025
ХК "Брест": как развивается хоккей в городе над Бугом?23.02.2025
"Матч Звезд КХЛ-2025" на "Сибирь-Арене" стал рекордным - за два дня на шоу побывали 22 680 зрителей16.02.2025
Кубок Вызова МХЛ в Новосибирске09.02.2025
ХК "Могилев": Хоккейная страсть на берегу Днепра02.02.2025
"Динамо-Молодечно": большой ли путь прошли "зубры" и был ли он хорошим?19.01.2025
Ташкент: жемчужина Востока, хоккейные амбиции и белорусский след в сердце Узбекистана12.01.2025
Новогодний хоккей: "Динамо", "Минск-Арена", фанаты и волшебство праздника на льду05.01.2025
Ташкент брал! Минское "Динамо" присоединилось к проекту KHL World Games и сыграло в Узбекистане29.12.2024
Кубок Первого канала22.12.2024
Турнир "Территория хоккея": юные спортсмены на соревновательной арене08.12.2024
"Полесское" дерби и ХК "Гомель"01.12.2024
Минская "Юность" - самая титулованная хоккейная команда Беларуси24.11.2024
Кубок Президентского спортивного клуба - время возможностей для молодых хоккеистов17.11.2024
Женская хоккейная лига: как девчонки готовятся к соревнованиям?10.11.2024
Динамо-Шинник в молодёжной хоккейной лиге. Что помогает Шиннику быть первыми?03.11.2024
Жлобин живет хоккеем! | Матч "Металлург" - "Химик" | День рождения БМЗ27.10.2024
Минское "Динамо" - бренд КХЛ!20.10.2024
Как белорусские хоккеисты готовились к новому сезону?13.10.2024
Кубок Руслана Салея - 2024 в Витебске: как город подготовился к спортивному мероприятию?06.10.2024
Global Girls Game: истории юных хоккеисток, стремящихся к победе!
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