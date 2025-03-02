Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Хоккей для всехБольшой спортМежду прочимПит-стопАренaСпорт-кадрСлэм-данкДень спортаНа грани фолаII Игры стран СНГОвертаймСпортивный интересВот это спортХочу стать…Огневой рубежФактор силыУвидеть Париж и победить!Шумел КамышДай пятьНаши в КХЛ

Global Girls Game: истории юных хоккеисток, стремящихся к победе!

02.03.2025

Что происходит, когда девочки берут в руки клюшки? В новом выпуске проекта "Шумел Камыш" Кристина отправилась на Global Girls Game, чтобы узнать, как в Беларуси развивается женский хоккей! - Как изменилось отношение тренеров к девушкам в спорте? - Сколько юных хоккеисток сейчас участвуют в соревнованиях? - Какие эмоции переживают участницы перед матчем?

Выпуски

20 видео

Global Girls Game: истории юных хоккеисток, стремящихся к победе!

Похожие программы