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"Матч Звезд КХЛ-2025" на "Сибирь-Арене" стал рекордным - за два дня на шоу побывали 22 680 зрителей 16.02.2025

Что происходит, когда девочки берут в руки клюшки? В новом выпуске проекта "Шумел Камыш" Кристина отправилась на Global Girls Game, чтобы узнать, как в Беларуси развивается женский хоккей! - Как изменилось отношение тренеров к девушкам в спорте? - Сколько юных хоккеисток сейчас участвуют в соревнованиях? - Какие эмоции переживают участницы перед матчем?

Global Girls Game: истории юных хоккеисток, стремящихся к победе!

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