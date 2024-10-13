Как белорусские хоккеисты готовились к новому сезону? 13.10.2024

Работу над этим выпуском "Шумел Камыш" Кристина начала намного заранее, когда вся Беларусь плавилась от жары. Данная серия будет посвящена предсезонной подготовке. И наши хоккеисты уходят в отпуск всего на месяц, а после начинают усердно трудится. Заглянем на ледовые площадки, тренажерные залы, боксерские клубы и даже пробежим "горку" вместе с игроками. Если вы не знаете, что это за "развлечение" такое, то смотрите выпуск. Обещаем, ноги начнут гореть даже у вас!