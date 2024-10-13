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Как белорусские хоккеисты готовились к новому сезону?
13.10.2024
Работу над этим выпуском "Шумел Камыш" Кристина начала намного заранее, когда вся Беларусь плавилась от жары. Данная серия будет посвящена предсезонной подготовке. И наши хоккеисты уходят в отпуск всего на месяц, а после начинают усердно трудится. Заглянем на ледовые площадки, тренажерные залы, боксерские клубы и даже пробежим "горку" вместе с игроками. Если вы не знаете, что это за "развлечение" такое, то смотрите выпуск. Обещаем, ноги начнут гореть даже у вас!
Выпуски
8 видео
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