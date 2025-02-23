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ХК "Брест": как развивается хоккей в городе над Бугом?

23.02.2025

До финиша регулярного чемпионата Экстралиги осталось всего-то два дня. В грядущий вторник 25 февраля Беларусь будет знать: кто и с каких позиций шагнёт в игры на выбывание. Уже гарантировал самому себе плей-ин хоккейный клуб "Брест". Эта команда совершила невозможное в минувшем соревновательном году, добравшись до серебряных наград и, попутно, влюбив в себя всю страну. Болельщиков на трибунах в Ледовом дворце в городе над Бугом добавилось. Это подтверждает Кристина. Новый выпуск проекта "Шумел Камыш" посвящен "Зубрам". И в этой серии вы увидите: - Как развивается хоккей в городе? - Как работают с будущим поколением хоккеистов? - Какие цели ставят игроки на заключительную и важнейшую часть сезона?

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ХК "Брест": как развивается хоккей в городе над Бугом?

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