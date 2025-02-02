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ХК "Могилев": Хоккейная страсть на берегу Днепра
02.02.2025
Мы без усталости повторяли нашим зрителям, что белорусский чемпионат по хоккею сейчас очень равный. Плюс-минус девять клубов имеют схожие бюджеты и условия. Это означает, что результаты первенства изначально должны быть непредсказуемыми. В новой серии проекта "Шумел Камыш" Кристина отправится в "логово льва". В городе на берегах реки Днепр базируется хоккейная команда, которая зарекомендовала себя как неуступчивая и всегда готовая сбить спесь с грандов. В истории ХК "Могилев" были разные времена: от борьбы за медали до статуса аутсайдера. Однако "львы" стабильно радуют высоким процентом заполняемости арены. Это, безусловно, самые преданные болельщики! Они всегда рядом — как в победах, так и в поражениях. В этом выпуске вы увидите: 🔹 Сколько пирогов приготовили фанаты хоккеистам и каков был повод для выпечки? 🔹 Сильно ли "достаётся" нападающему Матвею Матерухину от тренера и отца Александра Матерухина? 🔹 Чем завершилось предложение руки и сердца форварда Константина Калинина своей девушке после трудовой победы? Спойлер: она теперь его невеста. А еще мы заглянули на тренерский мостик во время поединка, чтобы увидеть заброшенные шайбы. Смотрите рубрику "Шумел Камыш"!
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