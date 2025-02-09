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Кубок Вызова МХЛ в Новосибирске
09.02.2025
Новосибирск стал самой восточной точкой, где проводился Кубок Вызова МХЛ. Эти состязания имеют давние традиции. Вот уже 14 лет кряду самые перспективные таланты всей Молодёжной хоккейной лиги приглашаются в сборные "Запада" и "Востока", чтобы устроить "бойню" на льду (а иначе это действие и не назовёшь). "Сибирь-Арена" была выбрана местом встречи не случайно, а вполне заслуженно. В городе на реке Обь очень любят молодёжный хоккей. А самое главное, что на местный лёд вышли наши белорусы - защитники Константин Волочко, Александр Яценко и Максим Глинский. А на тренерском мостике работал Андрей Михалев. В новой серии проекта "Шумел Камыш" Кристина отправилась в Новосибирск. В этом выпуске вы узнаете: - Как жарко болеют в холодной Сибири? - Как точились лезвия игрокам? - Сколько рекордов Кубка Вызова МХЛ было обновлено? - Кто забрал заветный трофей?
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