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"Матч Звезд КХЛ-2025" на "Сибирь-Арене" стал рекордным - за два дня на шоу побывали 22 680 зрителей

16.02.2025

Помимо противостояния четырех команд (каждая из которых представляла один из дивизионов чемпионата), болельщиков ожидали и конкурсы буллитов (исполнители которых позволяли себе чистое творчество), и кулачные бои арбитров, и даже танец игроков на льду! В новой серии проекта "Шумел Камыш" Кристина отправилась в Новосибирск на главное околоспортивное событие всей Лиги. В этом выпуске вы узнаете: - Из каких городов летели фанаты, чтобы увидеть хоккейный праздник вживую? - Как выступили представители минского "Динамо" Вадим Шипачев и Сэм Энас? - Возможно ли проведение "Матча Звезд" в 2026-м году в Беларуси? - Кто стал победителем гала-шоу?

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"Матч Звезд КХЛ-2025" на "Сибирь-Арене" стал рекордным - за два дня на шоу побывали 22 680 зрителей

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