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"Медведи" на льду: как северяне покоряют Кубок Президента
30.03.2025
В Кубке Президента по хоккею полуфинальные серии в самом разгаре. Борьба непредсказуема, и, конечно же, интрига привлекает зрителей на трибуны. Аншлаг за аншлагом фиксируют в ледовом дворце северной столицы Беларуси. Все потому, что клуб "Витебск" выдает лучший сезон за 17 лет. "Медведи" долго шли к тому, чтобы оказаться среди четверки лучших команд Экстралиги. Этому пути посвящен новый выпуск проекта "Шумел Камыш". Кристина отправилась в город на берегах реки Западная Двина. В этой серии вы увидите: - Как побеждают "северяне" в противостоянии с "Гомелем"? - Как поклонники хоккея благодарят свою команду за успех? Спойлер: игрокам приходится считать калории. - Есть ли проблемы с набором в местную детскую школу? - Какие цели и задачи ставит "Витебск" на финиш соревновательного года?
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"Медведи" на льду: как северяне покоряют Кубок Президента30.03.2025
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"Медведи" на льду: как северяне покоряют Кубок Президента
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