Минская "Юность" - самая титулованная хоккейная команда страны 24.11.2024

Десятикратный чемпион Беларуси, трёхкратный обладатель Континентального кубка и семикратный победитель Кубка Руслана Салея - всё это о столичном клубе. В очередной серии проекта "Шумел Камыш" Кристина отправиться на "Чижовка-Арену2. К слову, родной дом "медведей" должен удивить любого хоккеиста. Такие условия, правда, есть далеко не у каждой дружины в КХЛ. - Довлеет ли победная история над игроками? - За что фанаты любят "столичных"? - Может ли продержаться камера GoPro на шлеме хоккеиста хотя бы период? Ответы на все эти вопросы ищите в выпуске!