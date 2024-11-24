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Минская "Юность" - самая титулованная хоккейная команда страны
24.11.2024
Десятикратный чемпион Беларуси, трёхкратный обладатель Континентального кубка и семикратный победитель Кубка Руслана Салея - всё это о столичном клубе. В очередной серии проекта "Шумел Камыш" Кристина отправиться на "Чижовка-Арену2. К слову, родной дом "медведей" должен удивить любого хоккеиста. Такие условия, правда, есть далеко не у каждой дружины в КХЛ. - Довлеет ли победная история над игроками? - За что фанаты любят "столичных"? - Может ли продержаться камера GoPro на шлеме хоккеиста хотя бы период? Ответы на все эти вопросы ищите в выпуске!
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8 видео
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Кубок Президентского спортивного клуба - время возможностей для молодых хоккеистов17.11.2024
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Динамо-Шинник в молодёжной хоккейной лиге. Что помогает Шиннику быть первыми?03.11.2024
Жлобин живёт хоккеем! | Матч Металлург-Химик | День рождения БМЗ27.10.2024
Минское "Динамо" - бренд КХЛ!20.10.2024
Как белорусские хоккеисты готовились к новому сезону?13.10.2024
Кубок Руслана Салея - 2024 в Витебске: как город подготовился к спортивному мероприятию?06.10.2024