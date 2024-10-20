Минское "Динамо" - бренд КХЛ! 20.10.2024

В очередном выпуске проекта "Шумел Камыш" Кристина отправится на "Минск-арену", где столичное "Динамо" открывало новый сезон КХЛ. В этой серии вы увидите ту команду, которая организовывает шоу для болельщиков. Ещё мы попадём в медиа-сердце комплекса и посмотрим, как управляют кубом. И, конечно, пообщаемся с болельщиками! Спойлер: фанаты были крайне довольны стартом соревновательного года. Хоккей в столице - это всегда праздник. Об этом говорят цифры посещаемости, заполняемости арены и, конечно же, награды отдела маркетинга.