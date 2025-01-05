Новогодний хоккей: "Динамо", "Минск-Арена", фанаты и волшебство праздника на льду 05.01.2025

Если Вы ищите в эти новогодние и рождественские дни снег и холод, то знайте: вся праздничная атмосфера на хоккейных стадионах. По всей стране функционируют, к слову, 46-ть крытых ледовых площадок. Потому призываем зрителей проводить свои выходные активно. Но из всех комплексов наилучшей обстановкой может похвастать "Минск-Арена". Матчи столичного "Динамо" в КХЛ раз за разом собирают аншлаги на трибунах в нынешнем регулярном сезоне. В новом выпуске проекта "Шумел Камыш" Кристина отправилась на заключительный поединок 2024-го. Фанаты "Зубров" встречали Новый календарный год. Количество гномиков, эльфов, Дедов Морозов и Снегурочек на арене не поддавалось исчислению. Весь стадион искрился и празднично переливался. В этой серии вы узнаете: - Заносят ли функционеры выступление "бело-синих" в актив? - Увеличилось ли количество подписчиков в Инстаграм у "Динамо"? - Хорошо ли хоккеисты перевоплотились в персонажей классики советского кинематографа? - Пели ли трибуны "Седую ночь" 29-го декабря?