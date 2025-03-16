За свою более чем 35-летнюю историю команда неоднократно вскидывала над головой заветный трофей. Красно-черные семь раз выигрывали Кубок Президента. В эти дни четвертьфинальные серии в плей-офф Экстралиги в самом разгаре! Новый выпуск проекта "Шумел Камыш" посвящен событиям в битвах на выбывание. Кристина отправилась в Гродно, чтобы погрузиться в нереальную атмосферу местного хоккейного "Колизея". В этой серии вы узнаете: - Как сражаются "гродненчане" с "Динамо-Молодечно"? - Какие цели и задачи ставит команда на финиш соревновательного года? - Много ли воспитанников сыграли в нынешнем сезоне за основную дружину, и хорошо ли работает кузница кадров "Немана"? - Замечательно ли поддерживает город игроков?

Один из самых титулованных клубов в Беларуси - это гродненский "Неман"!

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