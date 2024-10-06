Кубок Руслана Салея - 2024 в Витебске: как город подготовился к спортивному мероприятию? 06.10.2024

Премьера нового проекта на "Первом информационном" - "Шумел Камыш"! Главная задача - сделать так, чтобы вы, уважаемые зрители, полюбили хоккей так же, как его обожает наша ведущая Кристина Камыш. Первая серия должна быть победной. Потому Кристина отправится в Витебск, где был разыгран Кубок Руслана Салея. - Как "Витебскхлебпром" связан с хоккеем? - Трудно ли было при жаре подготовить площадку ледоварам? - Что говорят на тренерском мостике специалисты и игроки? - Кто увез с собой из северной столицы Беларуси первый трофей в соревновательном году? Все ответы ищите в выпуске!