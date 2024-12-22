Шумел камыш | 22.12.24

Шумел Камыш | Турнир "Территория хоккея": юные спортсмены на соревновательной арене 08.12.2024

Шумел Камыш | "Полесское" дерби и ХК "Гомель" 01.12.2024

Кубок Президентского спортивного клуба - время возможностей для молодых хоккеистов 17.11.2024

Женская хоккейная лига: как девчонки готовятся к соревнованиям? 10.11.2024