Ташкент брал! Минское "Динамо" присоединилось к проекту KHL World Games и сыграло в Узбекистане 29.12.2024

Удивительно, но в солнечном Узбекистане любят зимний вид спорта — хоккей — и активно его развивают. Видится, что возвращение проекта KHL World Games просто обязано было состоятся именно в Ташкенте. В вынесенном матче регулярного сезона на "Хумо-Арене" сражались минское "Динамо" и московский "Спартак". В новом выпуске проекта "Шумел Камыш" Кристина отправилась в Ташкент! В этой серии вы узнаете: 🔹Как Беларусь готовила праздник спорта в Узбекистане? 🔹Был ли аншлаг на трибунах и за кого болело местное население? 🔹Удалось ли "зубрам" отведать плов, шурпу и лагман? 🔹Как воспитанники трех хоккейных школ Ташкента тренировались с Ильей Ковальчуком, Сергеем Федоровым и Валерием Каменским? "Шумел Камыш" смотрите ПРЯМО СЕЙЧАС.