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Ташкент брал! Минское "Динамо" присоединилось к проекту KHL World Games и сыграло в Узбекистане
29.12.2024
Удивительно, но в солнечном Узбекистане любят зимний вид спорта — хоккей — и активно его развивают. Видится, что возвращение проекта KHL World Games просто обязано было состоятся именно в Ташкенте. В вынесенном матче регулярного сезона на "Хумо-Арене" сражались минское "Динамо" и московский "Спартак". В новом выпуске проекта "Шумел Камыш" Кристина отправилась в Ташкент! В этой серии вы узнаете: 🔹Как Беларусь готовила праздник спорта в Узбекистане? 🔹Был ли аншлаг на трибунах и за кого болело местное население? 🔹Удалось ли "зубрам" отведать плов, шурпу и лагман? 🔹Как воспитанники трех хоккейных школ Ташкента тренировались с Ильей Ковальчуком, Сергеем Федоровым и Валерием Каменским? "Шумел Камыш" смотрите ПРЯМО СЕЙЧАС.
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Ташкент брал! Минское "Динамо" присоединилось к проекту KHL World Games и сыграло в Узбекистане29.12.2024
Кубок Первого канала22.12.2024
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"Полесское" дерби и ХК "Гомель"01.12.2024
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Кубок Президентского спортивного клуба - время возможностей для молодых хоккеистов17.11.2024
Женская хоккейная лига: как девчонки готовятся к соревнованиям?10.11.2024
Динамо-Шинник в молодёжной хоккейной лиге. Что помогает Шиннику быть первыми?03.11.2024
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Кубок Руслана Салея - 2024 в Витебске: как город подготовился к спортивному мероприятию?06.10.2024