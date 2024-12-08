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Шумел Камыш | Турнир "Территория хоккея": юные спортсмены на соревновательной арене
08.12.2024
Для того, чтобы в будущем иметь сильную национальную сборную, необходимо уже сейчас позаботиться о подрастающем поколении игроков. Новая серия проекта "Шумел Камыш" посвящена турниру "Территория хоккея". Это значимый старт для юных хоккеистов из Беларуси и России. Команды U-14, U-15 и U-16 получили уникальную возможность не только продемонстрировать свои навыки на льду, но и пройти образовательные теоретические занятия. Если ребята из U-15 и U-16 состязались в России, то команды самого младшего возраста выступили в Минске. На "Чижовка-Арену" отправилась Кристина и узнала: - Как турнир влияет на развитие будущих звезд хоккея? - Как формируется командный дух среди молодых спортсменов? - Какую роль играют родители в создании атмосферы поддержки и единства?
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