Ташкент: жемчужина Востока, хоккейные амбиции и белорусский след в сердце Узбекистана 12.01.2025

Настоящая жемчужина Востока, где каждый камень хранит историю и легенды. Когда-то ключевой пункт на Великом шёлковом пути, сейчас манит путешественников со всего света своими богатством и культурой. Ташкент - город контрастов. И вот уже шесть лет теплый Узбекистан развивает здесь зимний вид спорта - хоккей. Всего в столице есть 4 школы по подготовке мастеров клюшек и шайб. Но только у "Хумо" полностью выстроена вертикаль: от детского звена до профессиональной команды. В новом выпуске проекта "Шумел Камыш" Кристина отправилась в Ташкент, поскольку в стане "крылатых" есть белорусский интерес. В этой серии вы узнаете: - Как адаптировались наши земляки к жизни в Узбекистане? - Что можно посмотреть туристам в Ташкенте и какие блюда местной кухни стоит попробовать? - Высокие ли цели у дружины на сезон в чемпионате Казахстана по хоккею? - Кто такие "Хумосапиенс"?