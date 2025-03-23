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Вслед за Экстралигой кубковая весна началась и в МХЛ для бобруйского "Динамо-Шинника"
23.03.2025
Уже 26 марта на родной арене "черно-голубые" будут принимать "Алмаз" из Череповца. На кону выход в плей-офф Кубка Харламова и путевка в Золотой дивизион Западной конференции уже на следующий соревновательный год. Регулярный чемпионат у "бобруйчан" получился замечательным. Его итогам посвящен новый выпуск проекта "Шумел Камыш". Кристина отправилась в город на реке Березина, чтобы узнать о готовности белорусов к играм на выбывание. В этой серии вы увидите: - Как работает "Динамо-Шинник" перед серией плей-ин? - Какие цели и задачи ставит дружина на финиш соревновательного года? - Увеличился ли интерес к хоккею в Бобруйске, благодаря победам "черно-голубых"? И отразилось ли это на наборе детей в местной спортивной школе? - Как будет поддерживать "Бобруйск-Арена" ребят в грядущую среду?
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Вслед за Экстралигой кубковая весна началась и в МХЛ для бобруйского "Динамо-Шинника"23.03.2025
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Кубок Вызова МХЛ в Новосибирске09.02.2025
ХК "Могилев": Хоккейная страсть на берегу Днепра02.02.2025
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Ташкент: жемчужина Востока, хоккейные амбиции и белорусский след в сердце Узбекистана12.01.2025
Новогодний хоккей: "Динамо", "Минск-Арена", фанаты и волшебство праздника на льду05.01.2025
Ташкент брал! Минское "Динамо" присоединилось к проекту KHL World Games и сыграло в Узбекистане29.12.2024
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Турнир "Территория хоккея": юные спортсмены на соревновательной арене08.12.2024
"Полесское" дерби и ХК "Гомель"01.12.2024
Минская "Юность" - самая титулованная хоккейная команда Беларуси24.11.2024
Жлобин живет хоккеем! | Матч "Металлург" - "Химик" | День рождения БМЗ27.10.2024
Минское "Динамо" - бренд КХЛ!20.10.2024
Как белорусские хоккеисты готовились к новому сезону?13.10.2024
Кубок Руслана Салея - 2024 в Витебске: как город подготовился к спортивному мероприятию?06.10.2024
Вслед за Экстралигой кубковая весна началась и в МХЛ для бобруйского "Динамо-Шинника"
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