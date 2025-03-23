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Вслед за Экстралигой кубковая весна началась и в МХЛ для бобруйского "Динамо-Шинника"

23.03.2025

Уже 26 марта на родной арене "черно-голубые" будут принимать "Алмаз" из Череповца. На кону выход в плей-офф Кубка Харламова и путевка в Золотой дивизион Западной конференции уже на следующий соревновательный год. Регулярный чемпионат у "бобруйчан" получился замечательным. Его итогам посвящен новый выпуск проекта "Шумел Камыш". Кристина отправилась в город на реке Березина, чтобы узнать о готовности белорусов к играм на выбывание. В этой серии вы увидите: - Как работает "Динамо-Шинник" перед серией плей-ин? - Какие цели и задачи ставит дружина на финиш соревновательного года? - Увеличился ли интерес к хоккею в Бобруйске, благодаря победам "черно-голубых"? И отразилось ли это на наборе детей в местной спортивной школе? - Как будет поддерживать "Бобруйск-Арена" ребят в грядущую среду?

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Вслед за Экстралигой кубковая весна началась и в МХЛ для бобруйского "Динамо-Шинника"

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