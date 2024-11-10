Женская хоккейная лига: как девчонки готовятся к соревнованиям? 10.11.2024

В хоккей играют настоящие девчонки! В новой серии проекта "Шумел Камыш" Кристина отправится на Женскую хоккейную лигу. Чемпионат Беларуси проводится во второй раз, и уже прошёл первый тур. В стране сейчас насчитывается около 40 хоккеисток, которые готовы выдерживать тренировочную и соревновательную практику. Что касается ближайшего резерва, то на карандашике профильной федерации вида спорта ещё около сотни талантливых мастериц, готовых взять в руки клюшки и шайбы. Наша съёмочная группа еще побывает в Раубичах, где проходил кемп наших будущих талантов. Что вдохновляет девчонок, как они живут на сборах, чем занимаются на тренировках и, безусловно, как они любят эту игру - в новой серии.