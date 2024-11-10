3.33 RUB
3.47 USD
3.65 EUR
Женская хоккейная лига: как девчонки готовятся к соревнованиям?
10.11.2024
В хоккей играют настоящие девчонки! В новой серии проекта "Шумел Камыш" Кристина отправится на Женскую хоккейную лигу. Чемпионат Беларуси проводится во второй раз, и уже прошёл первый тур. В стране сейчас насчитывается около 40 хоккеисток, которые готовы выдерживать тренировочную и соревновательную практику. Что касается ближайшего резерва, то на карандашике профильной федерации вида спорта ещё около сотни талантливых мастериц, готовых взять в руки клюшки и шайбы. Наша съёмочная группа еще побывает в Раубичах, где проходил кемп наших будущих талантов. Что вдохновляет девчонок, как они живут на сборах, чем занимаются на тренировках и, безусловно, как они любят эту игру - в новой серии.
Выпуски
8 видео
Женская хоккейная лига: как девчонки готовятся к соревнованиям?10.11.2024
Минская "Юность" - самая титулованная хоккейная команда страны24.11.2024
Кубок Президентского спортивного клуба - время возможностей для молодых хоккеистов17.11.2024
Динамо-Шинник в молодёжной хоккейной лиге. Что помогает Шиннику быть первыми?03.11.2024
Жлобин живёт хоккеем! | Матч Металлург-Химик | День рождения БМЗ27.10.2024
Минское "Динамо" - бренд КХЛ!20.10.2024
Как белорусские хоккеисты готовились к новому сезону?13.10.2024
Кубок Руслана Салея - 2024 в Витебске: как город подготовился к спортивному мероприятию?06.10.2024