Жлобин живёт хоккеем! | Матч Металлург-Химик | День рождения БМЗ 27.10.2024

В новом выпуске проекта "Шумел Камыш" Кристина отправилась в Жлобин! Как мы знаем, город сталеваров знаменит хоккеем. Вот уже три сезона именно эта дружина выигрывает Кубок Президента, поэтому весь Жлобин живёт этим видом спорта. Соцопрос тому прямое доказательство! К слову, партнёр команды - БМЗ. В октябре предприятие отметило 40-летний юбилей. Матч был посвящён празднику. Вся атмосфера, эмоции и единение зрителей - в новой серии.