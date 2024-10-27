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Жлобин живёт хоккеем! | Матч Металлург-Химик | День рождения БМЗ
27.10.2024
В новом выпуске проекта "Шумел Камыш" Кристина отправилась в Жлобин! Как мы знаем, город сталеваров знаменит хоккеем. Вот уже три сезона именно эта дружина выигрывает Кубок Президента, поэтому весь Жлобин живёт этим видом спорта. Соцопрос тому прямое доказательство! К слову, партнёр команды - БМЗ. В октябре предприятие отметило 40-летний юбилей. Матч был посвящён празднику. Вся атмосфера, эмоции и единение зрителей - в новой серии.
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Жлобин живёт хоккеем! | Матч Металлург-Химик | День рождения БМЗ27.10.2024
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