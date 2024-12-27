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100 вопросов взрослому | Гюнешь
27.12.2024
Это не детская игра - это взрослый разговор! 100 детей зададут свои вопросы певице Гюнешь. 🔹 Почему Гюнешь называет себя "белорусская дочь Востока"? 🔹 Как певица относится к молодым исполнителям? 🔹 Верит ли Гюнешь в судьбу? Смотрите новый выпуск "100 вопросов взрослому".
Выпуски
20 видео
100 вопросов взрослому | Гюнешь27.12.2024
100 вопросов взрослому | Андрей Барбашинский в ток-шоу "100 вопросов взрослому"20.12.2024
100 вопросов взрослому | Сергей Васильев в ток-шоу "100 вопросов взрослому"13.12.2024
100 вопросов взрослому | Екатерина Дулова в ток-шоу "100 вопросов взрослому"06.12.2024
Евгений Курчич в ток-шоу "100 вопросов взрослому"29.11.2024
Светлана Боровская в ток-шоу "100 вопросов взрослому"22.11.2024
Инна Медведева - Председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь15.11.2024
Марина Василевская в ток-шоу "100 вопросов взрослому"01.11.2024
Алексей Талай в ток-шоу "100 вопросов взрослому"25.10.2024
Марат Марков в ток-шоу "100 вопросов взрослому"18.10.2024
Анастасия Мирончик-Иванова в ток-шоу "100 вопросов взрослому"11.10.2024
Ирина Еромкина в ток-шоу "100 вопросов взрослому"04.10.2024
Руслан Чернецкий в ток-шоу "100 вопросов взрослому"27.09.2024
Владислав Мисевич в ток-шоу "100 вопросов взрослому"12.08.2024
Александр Анисимов в ток-шоу "100 вопросов взрослому"05.08.2024
Владимир Подгайский в ток-шоу "100 вопросов взрослому"29.07.2024
Алла Цупер в ток-шоу "100 вопросов взрослому"22.07.2024
Вадим Богуш в ток-шоу "100 вопросов взрослому"15.07.2024
Глеб Лапицкий в ток-шоу "100 вопросов взрослому"08.07.2024
Игорь Чергинец в ток-шоу "100 вопросов взрослому"24.06.2024