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Экономическая среда
Бизнес по-белорусски. Как новое законодательство повлияет на предпринимателей?
Во всех регионах страны в эти дни - Белорусская неделя предпринимательства. Главные темы - диалог бизнеса и власти, а также вступление в силу обновлённого законодательства. Развитие малого и среднего бизнеса сегодня в центре внимания экспертов ток-шоу "Экономическая среда". - Удалось ли предпринимательству адаптироваться? - "Бесшовный" переход и механизмы поддержки государства - Как поменялся частный сектор за 30 лет
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