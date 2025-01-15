Экономическая среда | Качество жизни белорусов: бесплатная медицина, образование, поддержка семей 15.01.2025

С заботой о каждом. От поддержки многодетных семей до пенсионного обеспечения. Беларусь социальная сегодня в центре внимания экспертов ток-шоу "Экономическая среда". За годы суверенитета белорусская модель социально-экономического развития доказала свою состоятельность. Ведь в её основе - интересы простого человека. - Бесплатная медицина, образование и многое другое. Как это влияет на качество нашей жизни?