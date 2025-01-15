3.40 RUB
3.50 USD
3.59 EUR
Экономическая среда | Качество жизни белорусов: бесплатная медицина, образование, поддержка семей
15.01.2025
С заботой о каждом. От поддержки многодетных семей до пенсионного обеспечения. Беларусь социальная сегодня в центре внимания экспертов ток-шоу "Экономическая среда". За годы суверенитета белорусская модель социально-экономического развития доказала свою состоятельность. Ведь в её основе - интересы простого человека. - Бесплатная медицина, образование и многое другое. Как это влияет на качество нашей жизни?
Выпуски
20 видео
Экономическая среда | Качество жизни белорусов: бесплатная медицина, образование, поддержка семей15.01.2025
Экономическая среда | Копейка к копейке. Как формируется и расходуется государственная казна?18.12.2024
Экономическая среда | Что будет на новогоднем столе белорусов: цены и ассортимент04.12.2024
Экономическая среда | Бизнес по-белорусски. Как новое законодательство повлияет на предпринимателей?20.11.2024
Экономическая среда | Беларусь инновационная: как высокие технологии меняют экономику страны?06.11.2024
Экономическая среда | Саммит БРИКС - падение престижа Запада | Санкции не работают?23.10.2024
Экономическая среда | Экономика Беларуси в условиях санкций | Рост ВВП страны | Качество жизни09.10.2024
Экономическая среда | Общественное питание: от заводских столовых - до кафе и ресторанов11.09.2024
Экономическая среда | Легкая промышленность | Замещение импортного | Белорусский лен и трикотаж28.08.2024
Экономическая среда |Онлайн-шопинг | Электронная коммерция в Беларуси | Плюсы и минусы маркетплейсов14.08.2024
Экономическая среда | Куда поехать в Беларуси? | Сколько стоит туризм? | Отдых и путешествия31.07.2024
Экономическая среда | Белорусский шоу-бизнес | Как стать звездой? | Талант или продюсер?17.07.2024
Экономическая среда | Цены на авиабилеты | Куда летают из Беларуси? | Авиационная промышленность26.06.2024
Экономическая среда | Цифровая трансформация экономики Беларуси. Выгоды и риски12.06.2024
Экономическая среда | Госзакупки в рамках ЕАЭС | Защита национальных интересов29.05.2024
Экономическая среда | Как изменятся условия работы для индивидуальных предпринимателей?15.05.2024
Экономическая среда | Флагманом экономического роста в Беларуси был и остается промышленный комплекс17.04.2024
Экономическая среда | Товарооборот Беларуси и России бьёт рекорды | Развитие кооперационных связей03.04.2024
Экономическая среда | Строительная сфера | Цены на квартиры | Рынок жилья06.03.2024
Экономическая среда | Беларусь - ядерная держава! Какие преимущества и что значит АЭС для экономики?21.02.2024