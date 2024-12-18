Экономическая среда | Копейка к копейке. Как формируется и расходуется государственная казна? 18.12.2024

Народные деньги - копейка к копейке. Как формируется и расходуется государственная казна? Сегодня обсудят эксперты ток-шоу "Экономическая среда". Бюджет-2025 утвердил Президент. Главный финансовый документ сохраняет социальную направленность. В приоритете - качество жизни людей, на это и будет направляться финансирование. - Удалось ли обеспечить баланс доходов и расходов? - Параметры безопасности, социальные обязательства и приоритетные проекты - Как госфинансы формируют наше будущее?