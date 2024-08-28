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Экономическая среда | Легкая промышленность | Замещение импортного | Белорусский лен и трикотаж

28.08.2024

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20 видео

Экономическая среда | Легкая промышленность | Замещение импортного | Белорусский лен и трикотаж

Эстетично, удобно и качественно.

Когда белорусский лен и трикотаж - лучший подарок для гостей и партнеров.

Сегодня в центре внимания экспертов ток-шоу "Экономическая среда" - развитие легкой промышленности.

  • Удается ли замещать импортные материалы?

  • Так ли страшен уход секонд-хенда?

  • Когда продукция белорусского легпрома сможет тягаться с популярными дизайнерскими брендами?

Экономическая среда