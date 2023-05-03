3.74 BYN
2.94 BYN
3.40 BYN
"Экономическая среда" о дорожном строительстве.
Эта тема близка каждому из нас. Вопрос становится особенно актуальным после зимы: трещины, выбоины и ямы усложняют маршруты каждого владельца авто.
На качество дорог обратил внимание и Глава государства. Поручение исправить ситуацию до конца года.
Сколько километров планируем построить и отремонтировать?
Уйдет ли в прошлое ямочный ремонт?
Заменят ли бетонки традиционный асфальт?
Разберёмся сегодня с компетентными экспертами.