Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Экономическая среда100 вопросов взросломуКлуб редакторовНевероятный фашизмРечь Посполитая IV. Реванш

"Экономическая среда" о дорожном строительстве.

Эта тема близка каждому из нас. Вопрос становится особенно актуальным после зимы: трещины, выбоины и ямы усложняют маршруты каждого владельца авто.

На качество дорог обратил внимание и Глава государства. Поручение исправить ситуацию до конца года.

  • Сколько километров планируем построить и отремонтировать?

  • Уйдет ли в прошлое ямочный ремонт?

  • Заменят ли бетонки традиционный асфальт?

Разберёмся сегодня с компетентными экспертами.

Похожие программы