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Азия на смену США | Саммит СНГ | Крымский мост - теракт | Ответ по энергосистеме Украины

14.10.2022

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Азия на смену США | Саммит СНГ | Крымский мост - теракт | Ответ по энергосистеме Украины

Большие геополитические сдвиги обсуждают эксперты и гости "Клуба редакторов".

Чего ждать от стран Запада, которые уже находятся в состоянии аффекта? Их потерянность трансформируется в кризис мирового масштаба. На этом фоне растёт значение восточной цивилизации.

  • Что происходит в зоне украинского конфликта?

  • Почему Зеленский всё знает, но молчит?

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